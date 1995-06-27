Iwanczenko (Makowski) Katarzyna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Iwanczenko (Makowski) Katarzyna

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Место рождения

Bratolyubovka, Dolynska, Kirovohrad, Ukraina

Дата рождения

25.03.1924

Дата смерти

27.06.1995

Пол

Женский

Отец

Около 1878 г.р.

Мать

Около 1897 г.р.

Муж

1918 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1924

Отец: Makowski Leontij

Мать: Makowski Hanna

Bratolyubovka, Dolynska, Kirovohrad, Ukraina
Рождение ребёнка
11.08.1948

Сын: Iwanczenko Wiktor

Отец ребёнка: Iwanczenko Wasyl

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Iwanczenko Wasyl

Смерть
27.06.1995
Krzywy Róg, Dnipropetrovsk, Ukraina
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