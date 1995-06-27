Iwanczenko (Makowski) Katarzyna
Место рожденияBratolyubovka, Dolynska, Kirovohrad, Ukraina
Дата рождения25.03.1924
Дата смерти27.06.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1924
Отец: Makowski Leontij
Мать: Makowski Hanna
Bratolyubovka, Dolynska, Kirovohrad, Ukraina
Рождение ребёнка
11.08.1948
Сын: Iwanczenko Wiktor
Отец ребёнка: Iwanczenko Wasyl
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Iwanczenko Wasyl
Смерть
27.06.1995
Krzywy Róg, Dnipropetrovsk, Ukraina