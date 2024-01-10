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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Сын: Нугман Усман Улы
Отец ребёнка: Усман Гумар Улы
д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Усман Гумар Улы
д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ризван Усман Улы
Отец ребёнка: Усман Гумар Улы
д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Усман Гумар Улы
д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии