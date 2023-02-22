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(Кузнецова) Алёна Игоревна
(Кузнецова) Алёна Игоревна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Кузнецов Игорь Анатольевич
Мать
Кузнецова (Ткаченко) Ольга Ивановна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Кузнецов Игорь Анатольевич
Мать:
Кузнецова Ольга Ивановна
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