Киселев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лосева Наталья Моисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Лосева Наталья Моисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Лосева Наталья Моисеевна
Смерть
Неизвестно