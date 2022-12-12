Барабанова (Орлова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барабанова (Орлова) Татьяна

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Место рождения

Надвоицы, Сегежский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1984 г.р.

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Надвоицы, Сегежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
05.12.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
13.08.1984

Сын: Барабанов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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