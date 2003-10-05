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Хохлова Елизавета Дмитриевна
Хохлова Елизавета Дмитриевна
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Место рождения
Невьянск
, Невьянский, Свердловская область
Дата рождения
05.10.2003
Пол
Женский
Отец
Хохлов Дмитрий Климентьевич
1964 г.р.
Мать
Хохлова (Кузнецова) Нина Николаевна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.2003
Отец:
Хохлов Дмитрий Климентьевич
Мать:
Хохлова Нина Николаевна
Невьянск
, Невьянский, Свердловская область
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