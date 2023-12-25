Марчук Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марчук Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

VN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1955

Дочь: Некрашевич Евгения

Мать ребёнка: Марчук Ольга

Родилась в городе Каменец. В детстве проживали в деревне Чернаки и Подбела. Проживает в Бресте.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Радиюк Вера

Мать ребёнка: Марчук Ольга

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