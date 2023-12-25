Марчук Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1955
Дочь: Некрашевич Евгения
Мать ребёнка: Марчук Ольга
Родилась в городе Каменец. В детстве проживали в деревне Чернаки и Подбела. Проживает в Бресте.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Радиюк Вера
Мать ребёнка: Марчук Ольга