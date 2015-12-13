Камалов Азат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камалов Азат

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Место рождения

Россия

Дата рождения

13.10.1977

Дата смерти

13.12.2015

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

2002 г.р.
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Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1977

Отец: Камалов Самигулла

Мать: Камалова Галия

Россия
Рождение ребёнка
01.03.2002

Сын: Камалов Артур

Мать ребёнка: Камалова Юлия

Россия
Рождение ребёнка
25.05.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камалова Юлия

Рождение ребёнка
05.07.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камалова Юлия

Россия
Смерть
13.12.2015
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