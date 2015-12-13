Камалов Азат
Место рожденияРоссия
Дата рождения13.10.1977
Дата смерти13.12.2015
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1977
Отец: Камалов Самигулла
Мать: Камалова Галия
Россия
Рождение ребёнка
01.03.2002
Сын: Камалов Артур
Мать ребёнка: Камалова Юлия
Россия
Рождение ребёнка
25.05.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Камалова Юлия
Рождение ребёнка
05.07.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Камалова Юлия
Россия
Смерть
13.12.2015