Валентина
Место рожденияг.Новокузнецк
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
г.Новокузнецк
Рождение ребёнка
26.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.09.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Новокузнецк
Рождение ребёнка
30.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Новокузнецк
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно