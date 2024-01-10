Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валентина

Место рождения

г.Новокузнецк

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Новокузнецк
Рождение ребёнка
26.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Новокузнецк
Рождение ребёнка
30.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Новокузнецк
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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