Моисеев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Моисеева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Багаева Александра Ивановна
Мать ребёнка: Моисеева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Моисеева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Моисеева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левша Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Моисеева ?
Смерть
Неизвестно