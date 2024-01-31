Моисеев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1902

Сын: Моисеев Николай Иванович

Мать ребёнка: Моисеева ?

Добрые Пчелы, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Багаева Александра Ивановна

Мать ребёнка: Моисеева ?

Добрые Пчелы, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Моисеева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеев Петр Иванович

Мать ребёнка: Моисеева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левша Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Моисеева ?

Смерть
Неизвестно
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