Антипин николай анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипин николай анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1991 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антипин Анатолий

Мать: Антипина Эльвира

Рождение ребёнка
30.04.1991

Сын: Антипин Максим Николаевич

Мать ребёнка: Ключникова Ирина Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ключникова Ирина Анатольевна

Смерть
Неизвестно
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