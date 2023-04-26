Антипин николай анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Антипин Анатолий
Мать: Антипина Эльвира
Рождение ребёнка
30.04.1991
Сын: Антипин Максим Николаевич
Мать ребёнка: Ключникова Ирина Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ключникова Ирина Анатольевна
Смерть
Неизвестно