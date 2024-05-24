Веревкин Михаил Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Веревкин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1946

Дочь: Дмитриева (Веревкина) Людмила (Лида) Михайловна

Мать ребёнка: Мелихова (Постол) Вера Нестеровна

Пилюгино, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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