Веревкин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1946
Дочь: Дмитриева (Веревкина) Людмила (Лида) Михайловна
Мать ребёнка: Мелихова (Постол) Вера Нестеровна
Пилюгино, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно