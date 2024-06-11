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Чернышев Потап Андреев

Место рождения

Сеймица, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Чернышев Андрей Тимофеев

Мать: Чернышева Марья Филимонова

Сеймица, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чернышева) Феодора Потапова

Мать ребёнка: Чернышева (Башмакова) Евдокея Антонова

Рождение ребёнка
1798

Дочь: (Чернышева) Февронья Потапова

Мать ребёнка: Чернышева (Башмакова) Евдокея Антонова

Рождение ребёнка
1800

Сын: Чернышев Григорий Потапов

Мать ребёнка: Чернышева (Башмакова) Евдокея Антонова

Сеймица, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Чернышев Стефан Потапов

Мать ребёнка: Чернышева (Башмакова) Евдокея Антонова

Сеймица, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Чернышева) Евдокея Потапова

Мать ребёнка: Чернышева (Башмакова) Евдокея Антонова

Смерть
Неизвестно

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