Чернышев Потап Андреев
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чернышева) Феодора Потапова
Мать ребёнка: Чернышева (Башмакова) Евдокея Антонова
Рождение ребёнка
1798
Дочь: (Чернышева) Февронья Потапова
Мать ребёнка: Чернышева (Башмакова) Евдокея Антонова
Рождение ребёнка
1800
Сын: Чернышев Григорий Потапов
Мать ребёнка: Чернышева (Башмакова) Евдокея Антонова
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Чернышева (Башмакова) Евдокея Антонова
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Чернышева) Евдокея Потапова
Мать ребёнка: Чернышева (Башмакова) Евдокея Антонова
Смерть
Неизвестно