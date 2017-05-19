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Петрушова Екатерина Александровна
Петрушова Екатерина Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.05.2017
Пол
Женский
Отец
Петрушов Александр Алексеевич
Мать
Лазарева Ирина Юрьевна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.2017
Отец:
Петрушов Александр Алексеевич
Мать:
Лазарева Ирина Юрьевна
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