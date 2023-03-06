Бублиевский Пётр Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бублиевский Моисей Иванович
Мать: ?
Рождение ребёнка
13.01.1891
Дочь: Глушко Мелания Петровна
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Остаповка, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арина Петровна
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Смерть
Неизвестно