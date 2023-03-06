Бублиевский Пётр Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бублиевский Пётр Моисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бублиевский Моисей Иванович

Мать: ?

Рождение ребёнка
13.01.1891

Дочь: Глушко Мелания Петровна

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Остаповка, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арина Петровна

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Смерть
Неизвестно
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