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Гордиенко Антон Сергеевич

Место рождения

Алупка, Ялта, Республика Крым

Дата рождения

25.12.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.2004

Отец: Гордиенко Сергей Яковлевич

Мать: Гордиенко Татьяна Александровна

Алупка, Ялта, Республика Крым
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