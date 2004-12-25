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Гордиенко Антон Сергеевич
Гордиенко Антон Сергеевич
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Место рождения
Алупка
, Ялта, Республика Крым
Дата рождения
25.12.2004
Пол
Мужской
Отец
Гордиенко Сергей Яковлевич
1971 г.р.
Мать
Гордиенко Татьяна Александровна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.2004
Отец:
Гордиенко Сергей Яковлевич
Мать:
Гордиенко Татьяна Александровна
Алупка
, Ялта, Республика Крым
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