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Быкасов Константин Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Быкасов Филипп

Мать: не указана

с тамбовской 1892
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкасова (--) Василиса

Место жительства
Неизвестно
Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Быкасов Петр Константинович

Мать ребёнка: Быкасова (--) Василиса

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Быкасов Федор Константинович

Мать ребёнка: Быкасова (--) Василиса

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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