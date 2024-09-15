Быкасов Константин Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Быкасов Филипп
Мать: не указана
с тамбовской 1892
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Быкасова (--) Василиса
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Сын: Быкасов Петр Константинович
Мать ребёнка: Быкасова (--) Василиса
Рождение ребёнка
1919
Сын: Быкасов Федор Константинович
Мать ребёнка: Быкасова (--) Василиса
Смерть
Неизвестно