Алена Остафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алена Остафьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Степан Парфенович

Отец ребёнка: Парфеней Трофимович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Марина Парфентьевна

Отец ребёнка: Парфеней Трофимович

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Василиса Парфентьевна

Отец ребёнка: Парфеней Трофимович

Смерть
Неизвестно

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