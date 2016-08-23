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Никитина Любовь Денисовна
Никитина Любовь Денисовна
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Место рождения
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
Дата рождения
23.08.2016
Пол
Женский
Отец
Никитин Денис Борисович
1981 г.р.
Мать
Никитина (Елисеева) Елена Владимировна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.2016
Отец:
Никитин Денис Борисович
Мать:
Никитина Елена Владимировна
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
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