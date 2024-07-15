Подглазова (Лапердина) Анна Андреевна 19.12.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Подглазова (Лапердина) Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1914

Дата смерти

31.10.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1914

Отец: Лапердин Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подглазов Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лапердина -Бакшеева Фаина Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
01.08.1935

Дочь: Макарова (Подглазова) Ада Ивановна

Отец ребёнка: Подглазов Иван Степанович

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1937

Сын: Подглазов Альберт Иванович

Отец ребёнка: Подглазов Иван Степанович

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
31.10.1974
Шаракан, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

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