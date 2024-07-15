Подглазова (Лапердина) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1914
Дата смерти31.10.1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1914
Отец: Лапердин Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лапердина -Бакшеева Фаина Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.08.1935
Дочь: Макарова (Подглазова) Ада Ивановна
Отец ребёнка: Подглазов Иван Степанович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Подглазов Альберт Иванович
Отец ребёнка: Подглазов Иван Степанович
Смерть
31.10.1974
Шаракан, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край