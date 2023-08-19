Соколова (Ванина) Галина Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения23.08.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1945
Отец: Ванин Фёдор Михайлович
Мать: Ванина Павла Михайловна
Бракосочетание
29.10.1966
Рождение ребёнка
13.11.1977
Сын: Соколов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Соколов Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Соколов Александр Александрович