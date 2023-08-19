Соколова (Ванина) Галина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Ванина) Галина Фёдоровна

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Место рождения

Днепр, Дніпропетровська область

Дата рождения

23.08.1945

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1945

Отец: Ванин Фёдор Михайлович

Мать: Ванина Павла Михайловна

Днепр, Дніпропетровська область
Бракосочетание
29.10.1966

Муж: Соколов Александр Александрович

Рождение ребёнка
13.11.1977

Сын: Соколов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Соколов Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Соколов Александр Александрович

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