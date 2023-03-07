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Бастрыкин - Бочков Николай Максимович

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

12.01.1891

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Бастрыкин Максим Емельянович

Мать: Бастрыкина Февронья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Бастрыкин Аким Николаевич

Мать ребёнка: Бастрыкина Акилина Петровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.01.1862

Сын: Бастрыкин - Бочков Степан Николаевич

Мать ребёнка: Бастрыкина Акилина Петровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Бастрыкин Гавриил Николаевич

Мать ребёнка: Бастрыкина Акилина Петровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
?.06.1877

Дочь: Марфа Николаевна

Мать ребёнка: Бастрыкина Акилина Петровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бастрыкина Акилина Петровна

Смерть
12.01.1891
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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