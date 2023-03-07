Бастрыкин - Бочков Николай Максимович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти12.01.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Бастрыкин Максим Емельянович
Мать: Бастрыкина Февронья
Рождение ребёнка
1857
Сын: Бастрыкин Аким Николаевич
Мать ребёнка: Бастрыкина Акилина Петровна
Рождение ребёнка
01.01.1862
Сын: Бастрыкин - Бочков Степан Николаевич
Мать ребёнка: Бастрыкина Акилина Петровна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Бастрыкин Гавриил Николаевич
Мать ребёнка: Бастрыкина Акилина Петровна
Рождение ребёнка
?.06.1877
Дочь: Марфа Николаевна
Мать ребёнка: Бастрыкина Акилина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.01.1891