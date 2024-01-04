Хусаинов Сафиулла Файзуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусаинов Сафиулла Файзуллович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1898

Дата смерти

12.03.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Хусаинов Файзулла Аглиуллович

Мать: Хусаинова Гадельбану Хайретдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1923

Сын: Хусаинов Наиль Сафиуллович

Мать ребёнка: Хусаинова Гильмижиган Загретдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Мурзагулова Роза Сафиулловна

Мать ребёнка: Хусаинова Гильмижиган Загретдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Алиева Раиса Сафиулловна

Мать ребёнка: Хусаинова Гильмижиган Загретдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова Гильмижиган Загретдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.06.1935

Сын: Хусаинов Равиль Сафиуллович

Мать ребёнка: Хусаинова Гильмижиган Загретдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова Гильмижиган Загретдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова Гильмижиган Загретдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хусаинова Гильмижиган Загретдиновна

Смерть
12.03.1952
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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