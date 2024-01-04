Хусаинов Сафиулла Файзуллович
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти12.03.1952
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Рождение ребёнка
1923
Сын: Хусаинов Наиль Сафиуллович
Мать ребёнка: Хусаинова Гильмижиган Загретдиновна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Мурзагулова Роза Сафиулловна
Мать ребёнка: Хусаинова Гильмижиган Загретдиновна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Алиева Раиса Сафиулловна
Мать ребёнка: Хусаинова Гильмижиган Загретдиновна
Рождение ребёнка
01.02.1932
Рождение ребёнка
?.06.1935
Сын: Хусаинов Равиль Сафиуллович
Мать ребёнка: Хусаинова Гильмижиган Загретдиновна
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
1944
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.03.1952
Похороны
Неизвестно