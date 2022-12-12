Зяблова Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зяблова Наталья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1903 ст.

Муж: Зяблов Павел Павлович

Рождение ребёнка
24.01.1904 ст.

Сын: Зяблов Григорий Павлович

Отец ребёнка: Зяблов Павел Павлович

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.11.1905 ст.

Дочь: Александра Павловна

Отец ребёнка: Зяблов Павел Павлович

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
восприемники: того же села крестьянин Аким Андреев Насонов и крестьянская девица Параскева Павлова Зяблова.
Смерть
Неизвестно
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