Зяблова Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1903 ст.
Рождение ребёнка
24.01.1904 ст.
Отец ребёнка: Зяблов Павел Павлович
Рождение ребёнка
04.11.1905 ст.
Дочь: Александра Павловна
Отец ребёнка: Зяблов Павел Павлович
восприемники: того же села крестьянин Аким Андреев Насонов и крестьянская девица Параскева Павлова Зяблова.
Смерть
Неизвестно