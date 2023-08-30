Ермолов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1961
ПолМужской
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1961
Отец: Ермолов Александр
Мать: Ермолова Ангелина
Рождение ребёнка
09.05.2002
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Седова Ирина
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Развод
Неизвестно
Жена: Ермолова Маргарита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Ермолова Маргарита