Шахмухаметова Таисья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1950
Дочь: Зинченко Альбина Шарифовна
Отец ребёнка: Шахмухаметов Шариф Ахметжанович
Рождение ребёнка
04.03.1955
Дочь: Виноградова Наталья Шарифовна
Отец ребёнка: Шахмухаметов Шариф Ахметжанович
Смерть
Неизвестно