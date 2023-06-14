Шахмухаметова Таисья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахмухаметова Таисья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1950

Дочь: Зинченко Альбина Шарифовна

Отец ребёнка: Шахмухаметов Шариф Ахметжанович

Рождение ребёнка
04.03.1955

Дочь: Виноградова Наталья Шарифовна

Отец ребёнка: Шахмухаметов Шариф Ахметжанович

Смерть
Неизвестно
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