Кудрявцева (Сингарева) Евфимия Исаева
Место рождениядер. Горюйская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Горюйская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Деев
Рождение ребёнка
Около 1755
Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Деев
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Устинья Иванова
Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Деев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кудрявцев Иван Деев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762