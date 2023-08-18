Кудрявцева (Сингарева) Евфимия Исаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева (Сингарева) Евфимия Исаева

Место рождения

дер. Горюйская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1707 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Горюйская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Деев

Низводовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Кудрявцев Емельян Иванов

Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Деев

Низводовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Устинья Иванова

Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Деев

Низводовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Иван Деев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Низводовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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