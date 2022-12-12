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Копейкин Сергей Сергеевич

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Место рождения

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1886 ст.

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.10.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Копейкина Анна Матвеевна

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
С 1930 по 1942
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Главный механик лесопилки бумагопрядильного комбината "Красное знамя"
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копейкина Анна Матвеевна

Смерть
?.03.1942
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
воспаление легких
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