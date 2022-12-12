Копейкин Сергей Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886 ст.
Дата смерти?.03.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Копейкина Анна Матвеевна
Работа или профессия
С 1930 по 1942
Главный механик лесопилки бумагопрядильного комбината "Красное знамя"
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Копейкина Анна Матвеевна
Смерть
?.03.1942
воспаление легких