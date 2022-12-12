Скребило Дмитрий Федорович
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смерти21.01.1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Скрибила Федор
Мать: не указана
Призыв на военную службу
30.01.1941
Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Кизлярским РВК | Кизляр, Кизлярский округ, Орджоникидзевский край, РСФСР, СССР
Военная служба
Между 30.01.1941 и 21.01.1945
рядовой номер-орудийный, в: 615 гаубично-артиллерийский полк 13-й Артиллерийской Киевской Краснознаменной дивизии прорыва РГК 21-й Армии | Возраст: 18-19
Рождение ребёнка
До 1941
Сын: Скрибила Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Скребило Стефанида Серафимовна
Рождение ребёнка
До 1941
Мать ребёнка: Скребило Стефанида Серафимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Похороны
21.01.1945
Paradyż, Powiat opoczyński, Województwo łódzkie, Польша
Погребен у стены костела район Жарнув, д. Парадыж, гм. Парадыж, пов. Петркувский, Лодзинское воев., Польша | Paradyż, Powiat opoczyński, Województwo łódzkie, Польша
Смерть
21.01.1945
Paradyż, Powiat opoczyński, Województwo łódzkie, Польша
Убит в бою | | Причина смерти: Убит в бою | Возраст: 22-23 | Paradyż, Powiat opoczyński, Województwo łódzkie, Польша