Пестрецова Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Черняева Федора Петровна
Отец ребёнка: Пестрецов Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Егорова Александра Петровна
Отец ребёнка: Пестрецов Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пестрецов Петр Сергеевич
Смерть
1910