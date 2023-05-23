Пестрецова Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестрецова Евдокия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1910

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Черняева Федора Петровна

Отец ребёнка: Пестрецов Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Егорова Александра Петровна

Отец ребёнка: Пестрецов Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пестрецов Петр Сергеевич

Смерть
1910
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