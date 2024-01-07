Первая Жена Ульяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Бакланов Максим Дмитриевич
Отец ребёнка: Бакланов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Бакланова Маремьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Бакланов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Бакланов Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Бакланов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Бакланов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Бакланов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Бакланов Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Бакланов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Иустина Дмитриевна
Отец ребёнка: Бакланов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Прасковь Дмитриевна
Отец ребёнка: Бакланов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Степанида Дмитриевна
Отец ребёнка: Бакланов Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно