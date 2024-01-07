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Первая Жена Ульяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Бакланов Максим Дмитриевич

Отец ребёнка: Бакланов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Бакланова Маремьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Бакланов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Бакланов Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Бакланов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Бакланов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Бакланов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Бакланов Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Бакланов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Иустина Дмитриевна

Отец ребёнка: Бакланов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Прасковь Дмитриевна

Отец ребёнка: Бакланов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Степанида Дмитриевна

Отец ребёнка: Бакланов Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакланов Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно
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