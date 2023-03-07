Останина Агафья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОстанина Агафья Семенова

Останина Агафья Семенова

avatar

Место рождения

поч. Дворищ, Богородский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1737 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Дворищ, Богородский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Афросинья Елисеева

Отец ребёнка: Останин Елисей Дементьев

Мокинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Сын: Останин Трофим Елисеев

Отец ребёнка: Останин Елисей Дементьев

Мокинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Елисей Дементьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Мокинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close