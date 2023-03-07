Останина Агафья Семенова
Место рожденияпоч. Дворищ, Богородский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Дворищ, Богородский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Афросинья Елисеева
Отец ребёнка: Останин Елисей Дементьев
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Останин Елисей Дементьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762