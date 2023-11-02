Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Баева Елена Сергеевна
Баева Елена Сергеевна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1983
Пол
Женский
Отец
Баев Сергей Николаевич
1960 г.р.
Мать
Баева Анна Ивановна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1983
Отец:
Баев Сергей Николаевич
Мать:
Баева Анна Ивановна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия