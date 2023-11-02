Баева Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баева Елена Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1983

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

1962 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1983

Отец: Баев Сергей Николаевич

Мать: Баева Анна Ивановна

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