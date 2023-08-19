Пожидаев Василий Потапов
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Пожидаев Потап Ефремов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1740
Мать ребёнка: Пожидаева Елена Антонова
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Пожидаев Афанасий Васильев
Мать ребёнка: Пожидаева Елена Антонова
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Пожидаева Ефимия Васильева
Мать ребёнка: Пожидаева Елена Антонова
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Пожидаева Ксения Васильева
Мать ребёнка: Пожидаева Елена Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пожидаева Елена Антонова
Смерть
Неизвестно