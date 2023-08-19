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Пожидаев Василий Потапов

Место рождения

Нетрубеж, Колпнянский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Пожидаев Потап Ефремов

Мать: не указана

Нетрубеж, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Пожидаев Андрей Васильев

Мать ребёнка: Пожидаева Елена Антонова

Нетрубеж, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Пожидаев Афанасий Васильев

Мать ребёнка: Пожидаева Елена Антонова

Нетрубеж, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Пожидаева Ефимия Васильева

Мать ребёнка: Пожидаева Елена Антонова

Нетрубеж, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Пожидаева Ксения Васильева

Мать ребёнка: Пожидаева Елена Антонова

Нетрубеж, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пожидаева Елена Антонова

Смерть
Неизвестно
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