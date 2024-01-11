Хуснутдинов Низаметдин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хайретдинов Хуснутдин
Мать: Хайретдинова Хабибземал
Рождение ребёнка
25.06.1910
Сын: Богданов Фаррахетдин Низаметдинович
Мать ребёнка: Хуснутдинова Гайнихаят
Рождение ребёнка
10.06.1922
Сын: Богданов Мубаракш Низаметдинович
Мать ребёнка: Хуснутдинова Гайнихаят
с. Буриказган (Стерлитамакский район), Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хуснутдинова Гайнихаят
Смерть
Неизвестно