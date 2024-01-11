Хуснутдинов Низаметдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуснутдинов Низаметдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хайретдинов Хуснутдин

Мать: Хайретдинова Хабибземал

Рождение ребёнка
25.06.1910

Сын: Богданов Фаррахетдин Низаметдинович

Мать ребёнка: Хуснутдинова Гайнихаят

Рождение ребёнка
10.06.1922

Сын: Богданов Мубаракш Низаметдинович

Мать ребёнка: Хуснутдинова Гайнихаят

с. Буриказган (Стерлитамакский район), Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хуснутдинова Гайнихаят

Смерть
Неизвестно
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