Логинова Дарья Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1682
Дата смертиПосле 1721
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1682
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1709
Сын: Логинов Макар (Марко) Елисеев
Отец ребёнка: Логинов Елисей Васильев
Рождение ребёнка
Около 1713
Отец ребёнка: Логинов Елисей Васильев
Рождение ребёнка
Около 1715
Отец ребёнка: Логинов Елисей Васильев
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Логинов Петр Елисеев
Отец ребёнка: Логинов Елисей Васильев
Рождение ребёнка
Около 1720
Сын: Логинов Иван Елисеев
Отец ребёнка: Логинов Елисей Васильев
Рождение ребёнка
Около 1721
Сын: Логинов Яков Елисеев
Отец ребёнка: Логинов Елисей Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1721