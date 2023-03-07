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Логинова Дарья Александрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1682

Дата смерти

После 1721

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1683 и 1688 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1682

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Логинов Макар (Марко) Елисеев

Отец ребёнка: Логинов Елисей Васильев

Вострежанской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Логинов Кирилл Елисеев

Отец ребёнка: Логинов Елисей Васильев

Вострежанской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Логинов Федор Елисеев

Отец ребёнка: Логинов Елисей Васильев

Вострежанской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Логинов Петр Елисеев

Отец ребёнка: Логинов Елисей Васильев

Вострежанской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Логинов Иван Елисеев

Отец ребёнка: Логинов Елисей Васильев

Вострежанской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Логинов Яков Елисеев

Отец ребёнка: Логинов Елисей Васильев

Вострежанской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Елисей Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Вострежанской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1721
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