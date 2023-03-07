Обухов Тимофей Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Тимофей Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Обухов Борис Захаров

Мать: Обухова Акулина Ильина

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Обухова Вера Тимофеева

Мать ребёнка: Обухова Мария Исаакова

Рождение ребёнка
1899

Сын: Обухов Сергей Тимофеев

Мать ребёнка: Обухова Мария Исаакова

Рождение ребёнка
1900

Сын: Обухов Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Обухова Мария Исаакова

Рождение ребёнка
1903

Сын: Обухов Владимир Тимофеев

Мать ребёнка: Обухова Мария Исаакова

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Федосия Тимофеева

Мать ребёнка: Обухова Мария Исаакова

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обухова Мария Исаакова

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Анна Тимофеева

Мать ребёнка: Обухова Мария Исаакова

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обухова Мария Исаакова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Мария Исаакова

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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