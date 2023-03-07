Обухов Тимофей Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Обухов Борис Захаров
Мать: Обухова Акулина Ильина
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Обухова Вера Тимофеева
Мать ребёнка: Обухова Мария Исаакова
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Обухова Мария Исаакова
Рождение ребёнка
1900
Сын: Обухов Иван Тимофеев
Мать ребёнка: Обухова Мария Исаакова
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Обухова Мария Исаакова
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Федосия Тимофеева
Мать ребёнка: Обухова Мария Исаакова
Рождение ребёнка
1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Обухова Мария Исаакова
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Анна Тимофеева
Мать ребёнка: Обухова Мария Исаакова
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Обухова Мария Исаакова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обухова Мария Исаакова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно