Морозов Евгений Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Евгений Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
2013 г.р.

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1984

Отец: Морозов Василий

Мать: Морозова Нина

Рождение ребёнка
25.05.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романенко Юлия Викторовна

Рождение ребёнка
04.03.2013

Сын: Романенко Дмитрий Константинович

Мать ребёнка: Романенко Юлия Викторовна

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