(Беда) Мария Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Беда) Мария Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1847 г.р.

Мать

1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беда Ефим Григорьевич

Мать: Беда Ольга Андреевна

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