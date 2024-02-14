(Динмухаметова) Гульсейда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухаметалим
Рождение ребёнка
1835
Сын: Абдулмусин
Отец ребёнка: Мухаметалим
Рождение ребёнка
1836
Сын: Губейдулла
Отец ребёнка: Мухаметалим
Рождение ребёнка
1837
Сын: Абдряхим
Отец ребёнка: Мухаметалим
Рождение ребёнка
1842
Сын: Сабит
Отец ребёнка: Мухаметалим
Смерть
Неизвестно