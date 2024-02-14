(Динмухаметова) Гульсейда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Динмухаметова) Гульсейда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

1835 г.р.
1836 г.р.
1837 г.р.
1842 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаметалим

Рождение ребёнка
1835

Сын: Абдулмусин

Отец ребёнка: Мухаметалим

Рождение ребёнка
1836

Сын: Губейдулла

Отец ребёнка: Мухаметалим

Рождение ребёнка
1837

Сын: Абдряхим

Отец ребёнка: Мухаметалим

Рождение ребёнка
1842

Сын: Сабит

Отец ребёнка: Мухаметалим

Смерть
Неизвестно

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