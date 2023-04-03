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Агрипина Павловна

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Место рождения

д. Паличино Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1779

Дата смерти

06.07.1836 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Паличино Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
26.09.1798 ст.

Муж: Иван Денисович

Рождение ребёнка
17.08.1799 ст.

Сын: Адриан Иванович

Отец ребёнка: Иван Денисович

Калестеево, Кубенская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
04.11.1800 ст.

Муж: Безфамилии Иван Никифорович

Рождение ребёнка
01.10.1804 ст.

Сын: Урёнков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Безфамилии Иван Никифорович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
06.07.1836 ст.
Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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