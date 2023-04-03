Агрипина Павловна
Место рожденияд. Паличино Вологодский уезд, Вологодская губерния
Дата рождения1779
Дата смерти06.07.1836 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Паличино Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
26.09.1798 ст.
Муж: Иван Денисович
Рождение ребёнка
17.08.1799 ст.
Сын: Адриан Иванович
Отец ребёнка: Иван Денисович
Калестеево, Кубенская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
04.11.1800 ст.
Рождение ребёнка
01.10.1804 ст.
Отец ребёнка: Безфамилии Иван Никифорович
Смерть
06.07.1836 ст.