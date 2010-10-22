Парфёнова (Медведева) Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1930
Дата смерти22.10.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1956
Сын: Парфёнов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Парфёнов Иван Викторович
Талиха
Рождение ребёнка
03.06.1960
Сын: Парфёнов Александр Иванович
Отец ребёнка: Парфёнов Иван Викторович
д. Талиха Хайбулинский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.10.2010
Тобольск, Тюменская область, Россия
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Тобольск, Тюменская область, Россия