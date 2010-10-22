Парфёнова (Медведева) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфёнова (Медведева) Евдокия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1930

Дата смерти

22.10.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1956

Сын: Парфёнов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Парфёнов Иван Викторович

Талиха
Рождение ребёнка
03.06.1960

Сын: Парфёнов Александр Иванович

Отец ребёнка: Парфёнов Иван Викторович

д. Талиха Хайбулинский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парфёнов Иван Викторович

Смерть
22.10.2010
Тобольск, Тюменская область, Россия
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Тобольск, Тюменская область, Россия
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