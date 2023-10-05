Широченко Максим Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широченко Максим Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1987

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1987

Отец: Широченко Роман

Мать: Широченко Ирина Александровна

Бракосочетание
18.11.1987

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.02.2016

Сын: Широченко Роберт Максимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.01.2020

Сын: Широченко Кирилл Максимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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