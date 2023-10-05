Широченко Максим Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1987
Отец: Широченко Роман
Бракосочетание
18.11.1987
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.02.2016
Сын: Широченко Роберт Максимович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.01.2020
Сын: Широченко Кирилл Максимович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности