Черемисин Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемисин Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1940

Дата смерти

12.03.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

1962 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1962

Сын: Черемисин Николай

Мать ребёнка: Юлия

Рождение ребёнка
10.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юлия

Смерть
12.03.2001
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