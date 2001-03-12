Черемисин Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1940
Дата смерти12.03.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1962
Сын: Черемисин Николай
Мать ребёнка: Юлия
Рождение ребёнка
10.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юлия
Смерть
12.03.2001