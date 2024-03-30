Бондаренко (Горох) Мария Симеонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондаренко (Горох) Мария Симеонова

Бондаренко (Горох) Мария Симеонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Горох Симеон Кодратов

Мать: Горох Анна Тимофеева

Рождение ребёнка
1824

Сын: Гавриленко Феодор Филиппов

Отец ребёнка: Гавриленко Филипп Климов

Бракосочетание
1824

Муж: Гавриленко Филипп Климов

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Гавриленко Васса Филиппова

Отец ребёнка: Гавриленко Филипп Климов

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Гавриленко Мария Филиппова

Отец ребёнка: Гавриленко Филипп Климов

Рождение ребёнка
1835

Сын: Гавриленко Димитрий Филиппов

Отец ребёнка: Гавриленко Филипп Климов

Бракосочетание
20.04.1841 ст.

Муж: Бондаренко Диомид Прокофиев

Андреевка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close