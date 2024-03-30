Бондаренко (Горох) Мария Симеонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Горох Симеон Кодратов
Мать: Горох Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
1824
Сын: Гавриленко Феодор Филиппов
Отец ребёнка: Гавриленко Филипп Климов
Бракосочетание
1824
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Гавриленко Васса Филиппова
Отец ребёнка: Гавриленко Филипп Климов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Гавриленко Мария Филиппова
Отец ребёнка: Гавриленко Филипп Климов
Рождение ребёнка
1835
Сын: Гавриленко Димитрий Филиппов
Отец ребёнка: Гавриленко Филипп Климов
Бракосочетание
20.04.1841 ст.
Андреевка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно