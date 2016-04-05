Вершинин Андрей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинин Андрей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1976

Дата смерти

05.04.2016

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1976

Отец: Вершинин Алексей Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
05.04.2016
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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