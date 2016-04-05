Вершинин Андрей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1976
Дата смерти05.04.2016
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1976
Отец: Вершинин Алексей Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
05.04.2016
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область