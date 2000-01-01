Трибунских Иван
Место рожденияВоронеж.обл, с.Красное
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Воронеж.обл, с.Красное
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трибунских Николай
Мать ребёнка: Трибунских Ольга
Воронеж.обл, с.Красное
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трибунских Леонид
Мать ребёнка: Трибунских Ольга
Воронеж.обл, с.Красное
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трибунских Владимир
Мать ребёнка: Трибунских Ольга
Воронеж.обл, с.Красное
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Трибунских Ольга
Воронеж.обл, с.Красное
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трибунских Александр
Мать ребёнка: Трибунских Ольга
Воронеж.обл, с.Красное