Трибунских Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трибунских Иван

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Место рождения

Воронеж.обл, с.Красное

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронеж.обл, с.Красное
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трибунских Николай

Мать ребёнка: Трибунских Ольга

Воронеж.обл, с.Красное
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трибунских Леонид

Мать ребёнка: Трибунских Ольга

Воронеж.обл, с.Красное
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трибунских Владимир

Мать ребёнка: Трибунских Ольга

Воронеж.обл, с.Красное
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Трибунских Ольга

Воронеж.обл, с.Красное
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трибунских Александр

Мать ребёнка: Трибунских Ольга

Воронеж.обл, с.Красное
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