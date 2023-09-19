Унгер Генрих Генрихович
Место рожденияСело Александровка,Херсонской губернии,Российской Империи
Дата рождения05.03.1872
Дата смерти09.10.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
05.03.1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Александровка,Херсонской губернии,Российской Империи
Бракосочетание
29.11.1892
Жена: Унгер Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
30.11.1893
Мать ребёнка: Унгер Анна Яковлевна
Россия
Рождение ребёнка
19.08.1898
Мать ребёнка: Унгер Анна Яковлевна
Россия
Рождение ребёнка
20.08.1900
Мать ребёнка: Унгер Анна Яковлевна
Россия
Рождение ребёнка
05.10.1902
Сын: Унгер(unger) Корнелий Генрихович
Мать ребёнка: Унгер Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
12.01.1905
Дочь: Елена Генриховна
Мать ребёнка: Унгер Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
07.09.1906
Сын: Унгер(unger) Герхард Генрихович
Мать ребёнка: Унгер Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
05.09.1908
Дочь: Елена Генриховна
Мать ребёнка: Унгер Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
02.11.1910
Мать ребёнка: Унгер Анна Яковлевна
Россия
Рождение ребёнка
Около 09.12.1912
Мать ребёнка: Унгер Анна Яковлевна
Алтайский край, Славгородский р-н, с.Гальбштадт(с.Некрасовка)
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Анна Генриховна
Мать ребёнка: Унгер Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
05.06.1917
Дочь: Крекер Елена Генриховна
Мать ребёнка: Унгер Анна Яковлевна
Россия, Алтайский край, Славгородский р-н, с. Гальбштадт (с. Некрасовка)
Рождение ребёнка
20.09.1918
Мать ребёнка: Унгер Анна Яковлевна
Россия, Алтайский край, Славгородский р-н, с.Гальбштадт (с.Некрасовка)
Смерть
09.10.1938
Уссурийск