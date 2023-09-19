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Унгер Генрих Генрихович

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Место рождения

Село Александровка,Херсонской губернии,Российской Империи

Дата рождения

05.03.1872

Дата смерти

09.10.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Александровка,Херсонской губернии,Российской Империи
Бракосочетание
29.11.1892

Жена: Унгер Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
30.11.1893

Сын: Унгер Яков Генрихович

Мать ребёнка: Унгер Анна Яковлевна

Россия
Рождение ребёнка
19.08.1898

Сын: Унгер Иван Генрихович

Мать ребёнка: Унгер Анна Яковлевна

Россия
Рождение ребёнка
20.08.1900

Сын: Унгер Абрам Генрихович

Мать ребёнка: Унгер Анна Яковлевна

Россия
Рождение ребёнка
05.10.1902

Сын: Унгер(unger) Корнелий Генрихович

Мать ребёнка: Унгер Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
12.01.1905

Дочь: Елена Генриховна

Мать ребёнка: Унгер Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
07.09.1906

Сын: Унгер(unger) Герхард Генрихович

Мать ребёнка: Унгер Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
05.09.1908

Дочь: Елена Генриховна

Мать ребёнка: Унгер Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
02.11.1910

Сын: Унгер Андрей Генрихович

Мать ребёнка: Унгер Анна Яковлевна

Россия
Рождение ребёнка
Около 09.12.1912

Сын: Унгер Петр Генрихович

Мать ребёнка: Унгер Анна Яковлевна

Алтайский край, Славгородский р-н, с.Гальбштадт(с.Некрасовка)
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Анна Генриховна

Мать ребёнка: Унгер Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
05.06.1917

Дочь: Крекер Елена Генриховна

Мать ребёнка: Унгер Анна Яковлевна

Россия, Алтайский край, Славгородский р-н, с. Гальбштадт (с. Некрасовка)
Рождение ребёнка
20.09.1918

Сын: Унгер Иван Генрихович

Мать ребёнка: Унгер Анна Яковлевна

Россия, Алтайский край, Славгородский р-н, с.Гальбштадт (с.Некрасовка)
Смерть
09.10.1938
Уссурийск
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