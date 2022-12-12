Кучерявенко Иван Михайлович
Место рожденияЧерниговская губерния
Дата рождения30.04.1886
Дата смерти14.09.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Черниговская губерния
Рождение ребёнка
02.04.1928
Сын: Кучерявенко Леонид Иванович
Мать ребёнка: Кучерявенко Анна Александровна
Кадниха, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
14.09.1974