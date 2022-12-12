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Кучерявенко Иван Михайлович

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Место рождения

Черниговская губерния

Дата рождения

30.04.1886

Дата смерти

14.09.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Черниговская губерния
Рождение ребёнка
02.04.1928

Сын: Кучерявенко Леонид Иванович

Мать ребёнка: Кучерявенко Анна Александровна

Кадниха, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
14.09.1974
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