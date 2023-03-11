(Криворотенко) Ольга Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Криворотенко) Ольга Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1909

Дата смерти

Между ?.06.? и ?.07.1983

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1932

Сын: Криворотенко Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Криворотенко Дмитрий Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Руденко Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Криворотенко Дмитрий Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Криворотенко Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Криворотенко Дмитрий Кириллович

Смерть
Между ?.06.? и ?.07.1983
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