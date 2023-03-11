(Криворотенко) Ольга Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1909
Дата смертиМежду ?.06.? и ?.07.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1932
Сын: Криворотенко Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Криворотенко Дмитрий Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Криворотенко Дмитрий Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Криворотенко Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Криворотенко Дмитрий Кириллович
Смерть
Между ?.06.? и ?.07.1983